0553 313 94 23

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarında

Doğu Anadolu Bölgesinde, bölgesel çapta düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” kapılarını açtı.

08 Mart 2019 Cuma 18:23
Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Kariyer Fuarında

Doğu Anadolu Bölgesinde, bölgesel çapta düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesinin birçok birimiyle katılım sağladığı fuarın açılışında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yer aldı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin öncülüğünde, Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı”, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde başladı.


Fuarın açılışına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra, Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ile Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bölge üniversite rektörleri ve çok sayıda misafir katıldı.


Doğu Anadolu Bölgesinde, bölgesel çapta düzenlenen ilk kariyer fuarı olma özelliği taşıyan fuar, çeşitli sektörlerden firmalarla üniversite öğrencilerini bir araya getiriyor. Fuarda firma kurum ve kuruluşların yanı sıra aralarında organizasyon paydaşı olarak yer alan Atatürk Üniversitesinin de bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinden on katılımcı üniversite de yer alıyor.


Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Kariyer Fuarına Çıkarma Yaptı


Doğu Anadolu Kariyer Fuarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bölgesel ölçekte düzenlenen bu fuarın çıktılarının oldukça verimli olacağına inandığını belirtti. Etkinliğin başta üniversitelerde öğrenim gören ve mezun olmuş öğrenciler olmak üzere, ortaöğretim kurumları öğrencilerinin de kariyer planlamalarına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Çomaklı fuarda, ülkemizin önde gelen sektörlerinin öğrencilerle buluşma fırsatı bulacağı, bunun da ülkemizdeki yetişmiş insan gücü kaynaklarının daha verimli kullanılmasına büyük katkılar sağlayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.


Atatürk Üniversitesi fuara; Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, Açıköğretim Fakültesi, ATA Teknokent, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAUZEM) ve birçok öğrenci kulübüyle büyük ölçekli bir katılım sağladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastayken hangi durumda ücretli izine çıkılabilir? Hastayken ücretli izin nasıl yapılabilir?
    1. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    2. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    3. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    4. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    5. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    6. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    7. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    8. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    9. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    10. Liderin rakibi maça gelmedi
    11. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    12. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    13. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    14. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    15. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    16. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    17. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    18. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    19. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    20. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    21. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    22. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    23. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    24. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    25. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
    26. Bakan Dönmez: “Doğu Akdeniz’de petrol..
    27. Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve..
    28. Sur Yapı Marka AVM çekilişinde..
    29. Seyitgazi’de Kadınlar Günü programı
    30. Bakan Soylu: “Terörün kökünü..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem