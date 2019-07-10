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Atatürk Üniversitesi ders bilgi sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
Atatürk Üniversitesi ders bilgi sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından başlatılan ve üniversiteyi tümüyle yeniden yapılandırma projesi olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen yeni sistemle dersler artık dijital ortamlara taşınıyor.


Dijital Dönüşüm kapsamındaki faaliyetlerden biri olan dijital öğrenme ortamlarının yaygın olarak kullanılması anlamında, Atatürk Üniversitesinde yüz yüze olarak yürütülen derslerin dijital platforma taşınarak bu ortamda ders izlencesinin ve içeriklerin sunulması, farklı türlerde etkinliklerin düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılması gibi birçok farklı olanakla derslerin zenginleştirilmesini sağlayan bir öğretim yöntemi olan Ders Bilgi Sisteminin kullanımının yaygınlaştırma çalışmaları üniversite genelinde başlatıldı.


Yeni sistem hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DBS’nin üniversitede 2018-2019 Bahar Yarıyılından itibaren pilot uygulama birimleri olarak seçilen bölümlerde kullanılmaya başlandığını ifade etti.


Rektör Çomaklı: “Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Eczacılık, İletişim, Mühendislik ve Su Ürünleri Fakültelerinde tanıtım ve rehberlik faaliyetleri yapılarak DBS kullanımına geçildi. Yapılan uygulamada 100’e yakın öğretim üyesi tarafından 650’ye yakın ders, Ders Bilgi Sistemi’ne aktarıldı. Bu derslerin 300’den fazlası, 9000’i aşkın öğrenci ve öğretim üyesi tarafından aktif olarak kullanıldı. Yapılan uygulama sonucunda Ders Bilgi Sistemi kullanımı, pilot uygulama dönemine göre %60 oranında arttı. Üniversitemizde 2019-2020 Güz Yarıyılından itibaren tüm dersler için DBS kullanılarak ders izlenceleri, ders materyalleri ve etkinliklerinin sistem üzerinden paylaşılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:13
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