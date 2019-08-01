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Atatürk Üniversitesi Başarı Çıtasını Yükseltiyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin 2018-2019 Yılı En İyi Tıp Fakülteleri genel sıralamasında 8, devlet üniversiteleri arasında ise 6.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
Atatürk Üniversitesi Başarı Çıtasını Yükseltiyor

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı verilerine göre Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin 2018-2019 Yılı En İyi Tıp Fakülteleri genel sıralamasında 8, devlet üniversiteleri arasında ise 6. oldu.


Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirmek amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’deki üniversitelerin 2018-2019 yılı sıralama sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Atatürk Üniversitesi; 74 Tıp Fakültesinin bulunduğu Tıp Fakültesi Olan Üniversiteler Genel Sıralamasında 8, devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada yer aldı.


“Bu Başarılar Tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine Aittir”


Elde edilen başarılardan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı öğrencilerin ülkemizin sağlık sektöründe çok önemli roller üstlendiklerini belirtti.


Atatürk Üniversitesinin yaptığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanında asıl görevi olan bilimsel ve akademik çalışmaları da Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine uygun bir şekilde sürdürdüklerini aktaran Rektör Çomaklı, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Değerli akademisyenlerimizin gayretleri, kıymetli öğrencilerimizin ise performanslarıyla sürekli büyümekte ve başarılı çalışmalarına devam etmekte olan üniversitemiz, bunun sonucu olarak ulusal ve uluslararası ölçekli araştırmalarda ve üniversite başarılarını ölçen sıralamalarda yükselmeye devam ediyor.


Bu süreç içerisinde sadece nicel büyümeye değil, kalite konusunu dikkate alarak niteliksel büyümeye de önem veriyoruz. Atatürk Üniversitesi her geçen gün artan başarısı, hiç şüphesiz bireysel olmayıp tüm akademisyenlerimizin, idari personelimizin, öğrencilerimizin ve paydaşlarımızın birlikte çalışmalarının sonucudur. Bu nedenle başarı grafiğimizin yükselmesine katkı sunan tüm Atatürk Üniversitesi ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.


Sıralama Yapılırken Nelere Dikkat Ediliyor?


URAP Araştırma Laboratuvarının geliştirdiği sıralama sistemi, üniversitelerimizin kendi konumları hakkında bilgi sahibi olmalarına, varsa eksiklerini görmelerine ve kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu sistemde amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı oluyor.


Sıralamada, "makale sayısı", "öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı", "toplam bilimsel doküman sayısı", "doktora mezun sayısı", "doktora öğrenci oranı", "öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı" gibi unsurlar esas alınıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:22
  1. bilim
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