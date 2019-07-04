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Atatürk Üniversitesi altyapı sistemlerini yeniliyor

62 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, bünyesinde bulunan çeşitli birimlerini yeniden dizayn ederken bunun yanında kampüs alanında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla altyapısını yenilemeye devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:26
Atatürk Üniversitesi altyapı sistemlerini yeniliyor

62 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, bünyesinde bulunan çeşitli birimlerini yeniden dizayn ederken bunun yanında kampüs alanında yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla altyapısını yenilemeye devam ediyor.


Bu kapsamda teshin kanalları yenileme çalışmaları üniversite genelinde hızla sürerken, iş tamamlandığında 1972 yılında yapılmış olan merkezi ısı santrali ve Türkiye’nin en büyük kızgın su tesisatı ile merkezi ısı santrali yenilenmiş olacak.


4 adet 12.000.000 kcal/h kapasiteli kızgın su kazanı ve 1972 yılında yapılan galeri kanalları ile üniversitenin batı kampüsü hariç tamamının ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan ısı santralinde yenileme çalışmaları sürüyor. İş güvenliği açısından tehlikeli hale gelen kızgın su galeri kanallarında çökmeler olmuş ve içine girilemez duruma gelmişti. 47 yılda kanal içerisindeki borular korozyona uğramış ve boru yalıtımlarının zayıflamasıyla birlikte borularda ısı kaybı yaşanmaktaydı.


“Isı Kaybı Minumum Seviyeye İnecek”


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yaptığı incelemelerin ardından verdiği talimatla ısı merkezi sıcak su kanalları yenileme çalışmaları geçtiğimiz yıl başladı. İş sağlığı ve güvenliği ön plana tutularak yapılan çalışmalarda, taş yünü takviyeli çift izolasyonlu borular kullanılarak ısı kaybı minimuma indirildi. Kanal içerisinde hazır konsollar, dıştan basınçlı kompansatörler, boru hattı üzerine motorlu vanalar, kameralar, aydınlatma, kaçak gözetleme sistemi ve kaçış odaları konularak günümüz teknolojisine uygun hale getirildi.


2018’de başlayan ve 2020 yılında tamamlanacak olan teshin kanallarının yapım işi sona erdiğinde, yeni sistem taş yünü takviyeli çift izolasyonlu borular sayesinde ısı kaybı ve doğalgaz tüketimi minimum seviyeye inecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:26
  1. doğa

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