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Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500 arasında

Atatürk Üniversitesi 2018 yılında, 8 sıralama kuruluşunun yayımladığı raporlar doğrultusunda 8 alanda ilk 500’e girme başarısı gösterdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:38
Atatürk Üniversitesi 8 alanda İlk 500 arasında

Atatürk Üniversitesi 2018 yılında, 8 sıralama kuruluşunun yayımladığı raporlar doğrultusunda 8 alanda ilk 500’e girme başarısı gösterdi.


URAP (Univercity Ranking by Academic Performance) Dünya Bilim Alanı sıralamalarında Türk Üniversitelerinin durum raporunu yayımladı. Raporda üniversiteler arasında dünya sıralaması yapan 8 kurumun 2018 yılındaki alan sıralamalarına girebilen üniversitelerin durumu listelendi.


Sıralamada makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı olmak üzere 9 kıstas esas alındı.


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, 18 ALANDA ADINI LİSTEYE YAZDIRDI


Dünya alan sıralamalarında, 10’dan fazla alanda sıralamaya giren Atatürk Üniversitesi; URAP’ta 6, ARWU’da (Academic Ranking of World Universities) 5, CWTS’te (CWTS Leiden Ranking) 3, NTU’da (National Taiwan University Ranking) 2, USNEWS’te (University Ranking by Academic Performance) 2 olmak üzere toplam 18 alanda sıralamaya girme başarısı gösterdi.


Atatürk Üniversitesinin sıralama kuruluşlarına göre sıralamaya girdiği alanlar ve sıralamadaki yeri şöyle:


URAP’ta Farmakoloji ve Eczacılık 268, Biyolojik Bilimler 862, Kimyasal Bilimler 649, Mühendislik 855, Tıp ve Sağlık Bilimleri 718, Fiziksel Bilimler 973.


ARWU’da Kimya Mühendisliği ve Eğitim alanlarında 401-500, Diş Hekimliği ve Ağız Bilimleri, Hemşirelik ile Eczacılık ve Eczacılık Bilimlerinde 201-300.


CWTS’de Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri 535, Yaşam ve Yer Bilimleri 555, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik 683.


NTU’da Zirai Bilimler 267, Farmakoloji ve Toksikoloji 351.


USNEWS’te Biyoloji ve Biyokimya 311, Kimya 565.


“ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AİLESİNİN DEĞERLİ MENSUPLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”


Atatürk Üniversitesinin başarı grafiğini yukarı çıkarması adına çeşitli atılımlar yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Yeni Nesil ÜniversiteTasarım ve Dönüşüm Projesinin” bu anlamda oldukça etkili olduğunu söyledi. Söz konusu başarıda Atatürk Üniversitesinin her ferdinin emeği bulunduğunu vurgulayan Çomaklı, azim ve kararlılıkla çalışmanın önemine değinerek bilimsel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.


Çalışmaların başarıya dönüştüğünü görmenin gurur verici olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı, 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin mazisinde yer alan başarılarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi. Rektör Çomaklı, sosyal ve pozitif bilimlerin yanında; kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve sanatsal çalışmalar ile topyekûn kalkınmayı gerçekleştirecek çalışmaları hayata geçirdiklerinin de altını çizdi.


“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”


“Atatürk Üniversitesi mensuplarının tamamı ile birlikte üniversitemizi daha iyiye taşımak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuşan Prof. Dr. Ömer Çomaklı sözlerini şu şekilde tamamladı: “Atatürk Üniversitesiailesi olarak daha güçlü bir Türkiye için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Yeni yazılım ve programlar, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilim üretebilmeleri için en uygun koşulu sağladık ve önemli atılımlar yaptık. Bu anlayışla planladığımız projeler de ulusal ve uluslararası düzeyde karşılık buluyor. Bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Başta bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan akademisyenlerimiz olmak üzere bu başarılarda emeği olan Atatürk Üniversitesi ailesinin değerlimensuplarına teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:38
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