Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin öğrenci sayısı en fazla olan üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde yaklaşık 400 öğrencinin eğitim hayallerinin gerçekleşmesini amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) devlet üniversitelerine verilen 658 bin 698 öğrenci kontenjanın 13 binine sahip "En Geniş Devlet Üniversiteleri" sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrencilerin bölümleri seçmeye başladığı tercih sürecinde, üniversitenin 13 bin öğrenci kontenjanıyla çok sayıdaki bölümü ve geniş imkanlarıyla 2019-2020 akademik yılında kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de 62 yıllık eğitim geçmişi ve tecrübesiyle dikkati çeken Atatürk Üniversitesi, 23 fakülte, 1 konservatuar, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü, 38 araştırma ve uygulama merkezi, 45 birim, 851 program ve 2 bin 700 akademisyeniyle, 65 bini örgün, 335 bini açıköğretim olmak üzere toplam 400 bin öğrenciye hizmet verecek.

Ulusal ve uluslararası çalışmalarla bilim dünyasında etkin konumda bulunan Atatürk Üniversitesi, öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal olanakları ile aynı zamanda yaşanılabilir bir kampüs sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin geleceğe daha iyi hazırlamasının amaçlandığını söyledi.

Üniversite öğrenci adaylarını Atatürk Üniversitesine davet eden Çomaklı, "Yükseköğrenim diploması vazgeçilmez bir belge ve sizleri kariyer yolculuğuna taşıyacak ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade etmelidir. İşte bu yüzden seçiminizi yaparken, sizleri sadece bilgi ve diploma ile değil, gelişime açık, tam donanımlı iyi insan profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkanlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle Erasmus, Farabi, Mevlana gibi ikili anlaşmalı programların yapıldığını belirterek, programlarla öğrencilerin vizyon ve misyon açısından daha iyi geliştirmeleri için üst düzey olanakların sağladığını aktardı.

Yıl boyunca öğrencilerin kültürel gelişmeleri için çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiğini ifade eden Ömer Çomaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en seçkin kütüphanelerinden biri olan ve içinde birçok değerli eseri barındıran kütüphanesi, kampüs alanının bütününü kapsayan geniş ve aktif internet kullanımı, günlük 10 bin öğrencinin yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak yemekhaneler ile kampüs içerisinde, kampüsteki Araştırma Hastanesi ile 24 saat boyunca tüm öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğrenci adayları, dünyayı değiştirmek, yeni yüzyılı şekillendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi ailesine davet ediyorum."