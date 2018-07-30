Atatürk Üniversiteleri taban puanları 2018 YKS sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi puanları

Atatürk Üniversiteleri taban puanları 2018 haberimizde. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı (YKS) sonuçları için son dakika heyecan dorukta. YKS TYT ve AYT sonuçlarına göre, Atatürk Üniversitesi 2018 YKS TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ve Erzurum Atatürk üniversitesi 2 yıllık taban puanları haberimizde.

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Bursu

Atatürk Üniversitesi özellikle başarılı öğrenciler ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle güçlük çeken öğrenciler için Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Bursu aracılığıyla burslar vermektedir. Bununla birlikte bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile özel sektörün de öğrencilere sunduğu burs imkanları bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz Rektörlük birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı” da uygulanmaktadır. Bu program ile ilgili açıklamalar her eğitim yılı başlangıcında öğrencilerimize duyurulmaktadır.

Rektörlüğümüzce 2016 yılında başlatılan ve ihtiyaç sahibi olup da KYK bursu, öğrenim kredisi veya başka bir yerden burs almayan öğrencilere Üniversitemiz Kalkındırma Vakfı üzerinden burs verilmesi uygulamasına, Aralık 2017’den başlamak üzere aylık 300 TL olarak devam edilecektir. Bu amaçla, Yüksek okulumuza bir kişi burs kontenjanı verilmiş olup burs başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin Yüksek okulumuz öğrenci işlerinden başvuru formunu alarak doldurmaları ve en geç 27.11.2017 tarihi saat 12:00 ye kadar geri teslim etmeleri gerekmektedir.