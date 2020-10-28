"Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır" diyen İsmail Saymaz'ın eski paylaşımları gündem oldu

yeniakit.com.tr

Birkaç sene önce FETÖ gibi örgütlere arka çıkan sözde gazeteci İsmail Saymaz, parayı Kemalistlerden bulunca Atatürkçü olmaya karar verdi. Hürriyet'te Aydın Doğan dönemindeki kadar rahat bir şekilde İslam'a ve Müslümanlara saldıramayan, bu yüzden Sözcü'ye geçen İsmail Saymaz, bugünkü haberinde Mustafa Kemal hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aynı İsmail Saymaz, Twitter hesabından Mustafa Kemal'i yerden yere vurmuştu.

"Ne kadar övsek az"

Bugünkü haberinde Saymaz, “Bu ülkenin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü ne kadar övsek azdır...” ifadelerine yer verdi.

Geçmiş yıllarda ülkücülük, HDP seviciliği, FETÖ destekçeliği, sosyalizm militanlığı gibi birçok farklı kimliklere bürünen ve bukalemun gibi renkten renge giren Saymaz'ın son numarası Atatürkçülük oldu. Buna karşın Saymaz, Twitter hesabından Mustafa Kemal hakkında birçok eleştirel mesaj paylaşmıştı.

İşte Saymaz'ın bazı paylaşımları:

"Atatürk diktatördü ama gel gör ki ben ev taşıyorum"

"Benim "büyük atam yok" filan yok, hiç olmadı, kendime de hiçbir zaman Atatürkçü demedim."

"Atatürk'e karşı çıkmak neden vatana ihanet olsun"