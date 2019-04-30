Atatürk Ortaokulu’ndan kan bağışı kampanyası Pazaryeri Atatürk ile Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’nin beraber düzenledikleri kan bağışı kampanyası ilçede büyük ilgi gördü.

Pazaryeri Atatürk ile Eskişehir Kızılay Kan Merkezi’nin beraber düzenledikleri kan bağışı kampanyası ilçede büyük ilgi gördü.

Pazaryeri Atatürk Ortaokulunda 4. kez yapılan kan bağışı kampanyasına öğrenci velileri İlçe Tarım ve Milli Eğim müdürlüğü personeli, Pazaryeri halkı ve 18 yaşından büyük öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Bilal Çoğul, yaptığı açıklamada, "Okulumuzda geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışı kampanyasını bu yıl da gerçekleştirdik. ’Kan bağışı hayat kurtarır’ sözünü hatırlayan, bugün burada kampanyaya katılıp kan bağışlayan herkese ihtiyaç sahipleri adına şükranlarımız sunar teşekkür ederim" dedi.

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