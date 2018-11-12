M. Kemal, Kur'an'ı neden Türkçe'ye tercüme ettirdi?

10 Kasım’da ölüm yıldönümü anılan Mustafa Kemal’in bazı çevreler tarafından "dindar" bir insan kişiğine sokulma çabası devam ederken buna en büyük delil ise Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini hazırlatması olarak gösteriliyor.

Tarih kitaplarında yazan bu sathi bilginin iç yüzünü açıklayan şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, katıldığı bir televizyon programında Mustafa Kemal’in, Kur’anı neden Türkçe’ye tercüme ettirdiğiyle alakalı olarak Kazım Karabekir’e söylemiş olduğu sözleri aktarmıştı.

Mustafa Kemal: "Arap oğlunun yaveleri..."

Mustafa Kemal’in Kazım Karabekir’e "Karabekir, Kur’an-ı Türkçeye çevirttim; millet okusun ve o Arap oğlunun (peygamberden bahsediyor), o Arap oğlunun ne yaveler yediğini görsün" dediğini belirten Yavuz Bülent Bakiler’in bu videosu sosyal medyada yeniden paylaşılıyor.