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M. Kemal, Kur'an'ı neden Türkçe'ye tercüme ettirdi?

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in bir televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk’ün Kazım Karabekir’e Kur’an ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) hakkında söylediği çirkin sözlerini aktardığı video sosyal medyada yeniden paylaşılıyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:27

10 Kasım’da ölüm yıldönümü anılan Mustafa Kemal’in bazı çevreler tarafından "dindar" bir insan kişiğine sokulma çabası devam ederken buna en büyük delil ise Elmalılı Hamdi Yazır’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini hazırlatması olarak gösteriliyor.

Tarih kitaplarında yazan bu sathi bilginin iç yüzünü açıklayan şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, katıldığı bir televizyon programında Mustafa Kemal’in, Kur’anı neden Türkçe’ye tercüme ettirdiğiyle alakalı olarak Kazım Karabekir’e söylemiş olduğu sözleri aktarmıştı.

Mustafa Kemal: "Arap oğlunun yaveleri..."

Mustafa Kemal’in Kazım Karabekir’e "Karabekir, Kur’an-ı Türkçeye çevirttim; millet okusun ve o Arap oğlunun (peygamberden bahsediyor), o Arap oğlunun ne yaveler yediğini görsün" dediğini belirten Yavuz Bülent Bakiler’in bu videosu sosyal medyada yeniden paylaşılıyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
  1. Mustafa Kemal Atatürk
  2. Kur’an-ı Kerim
  3. Türkçe meali
  4. Yavuz Bülent Bakiler
  5. Kazım Karabekir
  6. Hz. Muhammed

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