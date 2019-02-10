Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla, kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. İstiyoruz ki kitap sevgisini daha da yayalım, aşkını genişletelim." dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreninde, Türkiye'de bir hizmet üretenlerin bir de "laf üretenlerin" olduğunu belirterek, bunun iyi ayırt edilmesi gerektiğine işaret etti.

Son asırda pek çok olumsuz örneğe, sabotaj girişimine rastlandığını aktaran Erdoğan, "Bahaneler farklı olsa da bunların hedefi her zaman ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve güçlenmesi olmuştur. Türkiye'yi kendi malı gibi gören kimi çevreler, yatırımlarla ilgili gösterdikleri hazımsızlığı, sanat ve kültür hayatımızdaki meselelerde de sergilemiştir. Kendileri dışında hiç kimsenin sanatta, edebiyatta, resimde, müzikte, kültürde söz söylemesine tahammül edemiyorlar. Kendi çizdikleri kalıplar dışında hiçbir sanat eserinin, hiçbir sanat tarzının varlığına hayat hakkı tanımak istemiyorlar. Oysa sanat tahakküm kurmanın değil, demokrasinin, farklılıklara tahammül göstermenin, hoşgörünün aracıdır." şeklinde konuştu.

- "Sanat asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür"

Sanatın insanın, hak ve hakikat yolculuğunun, estetik ve güzellik arayışının vasıtası olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sanat insanlığın ortak medeniyet hazinesine katkı sunmak için vardır, bunun için yapılır. Merhum Cemil Meriç, bakınız sanat ve sanatçıyı nasıl tanımlıyor: 'Sanatçının tek vazifesi vardır bence; insanları birbirine sevdirmek, iki insanı veya iki milyar insanı. Sanat; bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür' diyor rahmetli Cemil Meriç. Biz de sanatı ve sanatçıyı böyle görüyoruz. Hemen her fırsatta sanatın birleştirici, bütünleştirici, kutuplaşmaları, gerilimleri giderici rolüne dikkat çekiyoruz. Hem modern sanatları hem de gelenekli sanat dallarımızı milletimizin maziden atiye yolculuğunun birikimleri, köşe taşları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla sanata ve sanatçılarımıza ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye çalışıyoruz."

Sadece kültür merkezi ve sahne sayısındaki son 17 yıldaki artışın, bu alanda ülkenin geldiği konumu göstermenin yeterli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı neydi biliyor musunuz? 42. Biz buna 63 adet daha ilave ederek, 115'e çıkardık. Devlet Tiyatrolarındaki sahne sayısı neydi biliyor musunuz? 23. Biz buna 42 ilave yaptık, oldu 65. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken, bizim dönemimizde 229'u buldu. 2002 yılından bu yana 88 adet yurt içi, 68 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi yaptık. Son olarak 2 hafta önce sinema sektörümüzün en önemli sıkıntılarından birini daha çözüme kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak."

Kültür ve sanat alanında çok önemli bir müjdeyi daha paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu hafta Meclis'te görüşülecek bir kanunla, kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması, hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. İstiyoruz ki kitap sevgisini daha da yayalım, aşkını genişletelim. Fiyatlar düşünce herkesin kitap alma imkanı da oluşsun, gelişsin. Daha açık bir ifadeyle; artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı bir duruma düşen yayıncılarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Amacımız daha çok okuyan, daha çok tefekkür eden, daha çok üreten bir toplumun, daha zengin bir kültür dünyasının inşasına katkıda bulunmaktır. Millet kıraathaneleriyle gençlerimize okuyacakları mekanlar sunarken, bu tür uygulamalarla da onların içlerinin kaliteli şekilde doldurulabilmesini sağlamak istiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun."



Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi kültür sanatta ileriye taşıyacak hedefleri ve hayalleriyle buluşturacak projelere öncelik vereceklerine işaret eden Erdoğan, "Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçıyı istismarı siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek. İnşallah burada bulunan siz kardeşlerimizin de desteğiyle hep birlikte el ele verecek ve kültür sanat hayatımızı zenginleştirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Meydanlar noktasında fakiriz"

Dünyada ülkeler, şehirlerin devasa meydanlarıyla anıldığını hatırlatan Erdoğan, "Maalesef biz meydanlar noktasında fakiriz. Taksim Meydanı'nın geçmişte anılması farklıydı ama şimdi trafiği de yerin altına almak suretiyle Taksim Meydanı'nı gerçekten o arzulanan hüviyete inşallah kavuşturuyoruz, kavuşturacağız. Roma'ya gittiğiniz zaman Roma'daki meydan çok hareketlidir. Paris'te aynı şekilde, çok hareketlidir. Bütün turistleri orada görürsünüz ve bütün canlılık adeta oradadır. Taksim, inşallah bu hale gelecek. Sultanahmet yeniden inşallah bu hale gelecek. Beyazıt Meydanı yeniden inşallah bu hale gelecek. Bunun özlemi içerisindeyiz, bunu başarmak suretiyle de ben şuna inanıyorum, artık çekim alanı İstanbul gibi bir şehrimizde çok daha güçlü hale gelmesi gerekiyor. 1 Nisan'dan itibaren inşallah AK Parti belediyeciliğiyle bu adımlar atılacak ve bu çekim alanı, çok daha farklı bir şekilde zenginleşecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yüklenici firma yetkililerini kürsüye çağırarak Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini erkene çekme ve yatırım bedelinin düşürülmesine dair pazarlık yaptı.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin açılış tarihinin 24 aydan 20 aya düşürüldüğünü, yatırım bedelinin de 860 milyon liradan 850 milyon liraya indirildiğini söyledi.

- Notlar

Yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Konukların konuşmaları sırasında sahnenin sağ ve sol kenarlarında bulunan dev ekranlara projenin detaylarına ilişkin görseller yansıtıldı.Törende; TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, TOKİ Başkanı Ömer Bulut da birer konuşma yaptı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından, AKM'nin temellerine ilk harç, butona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tarafından basılarak döküldü.

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

(Bitti)