Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Anadolu Mektebi’nden "Mehmet Akif Ersoy" paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu ile Anadolu Mektebi işbirliğiyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasını yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, “Bu milletin içinden çıkmış bazı yiğit evlatlar istiklale ulaşmaya önderlik etmiştir. Mehmet Akif de bu isimlerden biridir. O bir dava adamı, kültür şahsiyetidir” ifadelerini kullandı.

Panel, 2012 yılında eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların eserlerinin lise ve üniversite öğrencilerince gönüllü okunması amacıyla hayata geçirdiği Anadolu Mektebi’nin öğrencilerinin sunumlarıyla devam etti. Panelde Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı’nın yazılış süreci ele alındı. Panelin başkanlığını Anadolu Mektebi okumalarına katılan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Sami Kavurmacıoğlu üstlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ahmet Fatih Şentürk ise, “Milli Mücadelede Bir Dava Adamı” başlıklı sunumunda, ‘‘Anadolu insanı hem şehirlisi hem köylüsü Akif’in konuşmalarıyla işgalcilere karşı ayaklanacak gücü yüreğinde bulmuştur. Verilmekte olan mücadelenin şuuruna varmıştır. Milli mücadele yıllarında Akif’in vaaz ve hutbeleri dışında şiirleri de halka ve askerlere ümit ve iman aşılama kaynağı olmuş, onların mücadeleye katılımında önemli rol oynamıştır’’ dedi.

Abdülkerim Alma, “Mehmet Akif’in Şiir Anlayışı ve İstiklal Marsı” başlıklı sunumunda, ‘‘Akif’in nazmı zamanı için en gerekli olan şeydir. Hakikatin gözler önüne serilmesi, zümreleşmiş bir realite, iman ve isyanın, matem ve ümidin, hüzün ve gayretin sentezlerinin o dağlar deviren nazmıyla vücut bulmuş şiirler. ’Sanat hayat içindir’ düsturuyla yazan Âkif kadar hayatı şiire ve şiiri hayata sokmuş şair yoktur’’ diye konuştu.

Aslıhan Balta da, "Asım’ın Nesli” başlıklı sunumunda, ‘‘Akif, Asım’a Batı’nın ilmini almasını, kültürünü ve inançlarını onlara bırakmasını söylemiştir. Mehmet Akif gençlerin ilim tahsil etmelerini, ilmi gelişmeleri takip edip önem vermelerini istemiştir. Bir genç çalışkan olmalıdır. Mehmet Akif Türk gençliğinin çalışmasını, tevekkül sahibi olup tembellik yapmamasını istemektedir ve gençlere ’Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası olacaktır’ diye seslenmekte ve tavsiyede bulunmaktadır’’ dedi.

Leyla Nur Tongün ise, “Vatan, Çanakkale Destanı ve Akif” başlıklı sunumunda, "Şair, bu yaklaşımıyla Türk askerinin o muhteşem mücadelesi üzerine destansı bir eser yazmanın mümkün olamayacağını düşünmüş olmalıdır. İstiklal Marşı’nı yazmak için yarışmanın kurallarını değiştiren ve bu marşı kendisinin olmadığı için Safahat’ına almayan şairden bu hassasiyeti beklememiz de gayet doğaldır. Bizler bu şiire Türk askerinin kahramanlığını gerçekten çok güzel bir şekilde dile getirdiği için ’Çanakkale Şehitlerine’ adını vererek manzumeyi zihnimize ve ruhumuza kazımışız" diye konuştu.

Toplantının sonunda konuşan Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, böyle anlamlı bir günde böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Akif’in bir memleketin varoluş mücadelesini verdiği dönemde ortaya çıkan bir değer olduğunu ifade etti.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü de Anadolu Mektebi olarak Akif okumalarına 2015 yılının Mayıs ayında başlandığını ve aynı yıl Akşehir ve Aksaray’da programlar düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin Akif’in yazdığı 3 eser ile hakkında yazılmış 33 kitaptan ortalama 20 kitap okuyarak panellere hazırlandıklarını ifade etti. "Bu okumalar sonunda öğrenciler anlamışlardır ki Âkif’in en büyük eseri karakteridir” diyen Güçlü, 2020 yılında yoğun bir şekilde Mehmet Akif Ersoy okumaları olacağı bilgisini paylaştı. Anadolu Mektebi’ne destek veren kurumlara teşekkür eden Sami Güçlü, faaliyetlerine katılan illerin sayısını kontrollü bir biçimde artırarak Anadolu Mektebi çalışmalarına kendilerine biçtikleri yoldan devam edeceklerini belirtti.

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş ise katılımcılara tebrik ve teşekkürlerini ilettiği değerlendirme konuşmasında, "Mehmet Akif’in İstiklal Marşı’na ’Korkma’ diyerek başlaması milletimizi cesaretlendirmiş önemli bir ifadedir" dedi.

Panel, hediye takdimiyle sona erdi.