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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı kariyer fuarına katıldı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı5-6 Mart tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı kariyer fuarına katıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:32
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı kariyer fuarına katıldı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 5-6 Mart tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı kariyer fuarına katıldı.

 

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki diğer bağlı kuruluşların da katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının himayelerinde, Türkiye genelinde bölgesel kariyer fuarları yapılıyor. 5- 6 Mart tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen ilk fuar, atölye çalışmaları, üst düzey yönetici konuşmaları, iş ve staj imkanları gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası katılımlı bölgesel kariyer fuarı olma özelliğini taşıyor.

 

Bölgesel Kariyer Fuarları, öğrencileri, mezunları ve iş insanlarını bir araya getirerek gençleri işsizlikten kurtarmayı, işverenlerin donanımlı bireylerle buluşma fırsatı yakalamasını amaçlıyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da öğrenci ve mezunlara kurumu tanıtıp nitelikli olanların kamuya kazandırılmasını hedefliyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:32
  1. Mersin
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