0553 313 94 23

Atatürk Koşusu'nu Elif Dağdelen ve Ramazan Baştuğ kazandı

- Atletizmde 83. Büyük Atatürk Koşusu'nda kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ birinci oldu- Katılımcılardan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

27 Aralık 2018 Perşembe 16:30
Atatürk Koşusu'nu Elif Dağdelen ve Ramazan Baştuğ kazandı


ANKARA (AA) - 83. Büyük Atatürk Koşusu'nu, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen koşuyu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da izledi.

Bakan Kasapoğlu, start öncesi yaptığı açıklamada, bu yılki katılımın güzel bir tablo ortaya çıkardığını belirterek, "Her yaştan insanımızın genç yaşlı demeden bu soğukta gelip bu yarışa katılması, ülkemizin yarınları, sporun yaygınlaşması ve tabana yayılması adına sevindirici. Bu seneki koşu, katılım rakamı itibarıyla 83 yıldan beri en yüksek katılımı sağlayan koşu oldu. Bu yıl bin 487 kişi katıldı. Katılımın artması noktasında da sevindirici. Bu rakamları daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculara başarılar dileyen Kasapoğlu, sportif tesisleşmede güzel bir aşamaya gelindiğini ve Türkiye'nin her yerinde spor tesisleri olduğunu, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve sportif başarıları daha yükseklere taşımayı el birliğiyle gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan ve tren garında sona eren 10,8 kilometrelik yarışı, kadınlarda Elif Dağdelen, erkeklerde ise Ramazan Baştuğ kazandı. Dereceye girenlere, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende ödülleri verildi.


- Koşunun sembol ismi Dulda hayatını kaybetti


Öte yandan koşuya 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış esnasında fenalaştı. Erdoğan Dulda, götürüldüğü Başkent Hastanesi'nde vefat etti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Erdoğan Dulda'nın vefatı nedeniyle atletizm camiasının büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Büyük Atatürk Koşusu'nun sembol ismiydi. Yarış öncesi kendisiyle konuştum. Hatta startın ardından arabaya binerek bitiş alanına gitmesini rica ettim. Fakat çok sevdiği koşudan vazgeçmedi ve böyle üzücü bir olay yaşadık. Ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:30
  1. 83. Büyük Atatürk Koşusu
  2. Atletizm
  3. Elif Dağdelen
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Ramazan Baştuğ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları
    1. "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"..
    2. ‘Çölyak’ illetin varsa, fırınlar senin..
    3. AB'den kritik Macron açıklaması: Zarar..
    4. Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda..
    5. Helle çorbası tarifi
    6. Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin..
    7. Eskişehir yarın okullar tatil mi?
    8. Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul..
    10. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    11. PFDK'den Welinton'a 2 maç ceza
    12. Ceza sonrası Fatih Portakal kendini..
    13. Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan..
    14. Bingöl’de yarın okullar tatil mi?
    15. TTB yöneticileri için 6'şar yıla kadar..
    16. Hayatı zehreden büyük azaba son
    17. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    18. Süper Lig futbolcusuna iki maç men..
    19. Gümüşhanel’de yarın okullar tatil mi?
    20. Muğla'da sokak köpeklerinin kamyonla..
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi