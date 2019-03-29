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Atatürk İlkokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman Üniversitesini ziyaret eden Adıyaman Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerine üniversitemiz hakkında bilgi verildi.

29 Mart 2019 Cuma 16:01
Atatürk İlkokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman Üniversitesini ziyaret eden Adıyaman Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerine üniversitemiz hakkında bilgi verildi.


Sınıf öğretmeni Özgür Doğan Ülgür nezaretinde üniversite kütüphanesini gezmek amacıyla gerçekleştirilen 3. ve 4. sınıf öğrencilerine üniversite hakkında bilgiler verildi.


ADYÜ kütüphanesi, minyaman çarşısı, hüsn-ü hat atölyesi, ebru atölyesi, Adıyaman evi, ADYÜ kale, Nemrut ve Perre simülasyonları, laboratuvar ve derslikleri ziyaret eden öğrenciler, üniversite külliyesinde oldukça eğlenceli saatler geçirdi. Eğitim, araştırma, barınma, beslenme ve sosyal alanlar ile ilgili olarak aldıkları bilgiler karşısında oldukça etkilendiklerini belirten sınıf öğretmeni Özgür Doğan Ülgür, “Üniversitemizi çok beğendik. Daha önce de görme fırsatı bulmuştuk, ancak şu an bambaşka bir üniversite bulduk karşımızda. Gerek eğitim-öğretim alanları gerekse de sosyal ve kültürel alanlar itinayla düşünülüp tasarlanmış ve donatılmış. Üniversitemize büyük katkılar sunan başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü’ye ve emeği geçen herkese okulum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:01
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