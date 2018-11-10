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21 yaşındaki E.Ş. "Atatürk ilah değildir" dedi, gözaltına alındı!

Edirne'de 21 yaşındaki E.Ş., "Atatürk ilah değildir" dedi, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı!..

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:33
21 yaşındaki E.Ş. "Atatürk ilah değildir" dedi, gözaltına alındı!

Edirne’de Mustafa Kemal'i anma törenleri saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"Atatürk ilah değildir" dedi, hakaretten gözaltına alındı!

Protokolün anıta çelenk bırakmasının ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde protokol ve vatandaşlar Mustafa Kemal için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu sırada tören alanından yanından geçen E.Ş. isimli kadın, yüksek sesle, "Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi" dedi. Polis ekiplerince tören alanından uzaklaştırılarak üzeri ve çantası aranan E.Ş., daha sonra "Atatürk’e hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Saygı duruşuna araçlardaki sürücüler ve yaya olarak caddeden geçenler de katıldı. Saygı duruşu ile birlikte anıtta bulunan tüm bayraklar yarıya indirildi. Belediye hoparlöründen kente Mustafa Kemal'in kendi sesinden konuşmaları dinletildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 12:33
  1. Edirne Valisi Ekrem Canalp
  2. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
  3. 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin
  4. Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan
  5. Mustafa Kemal

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