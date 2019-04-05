Atatürk Havalimanı’nın "büyük göçü" havadan görüntülendi "Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.

"Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci resmen başladı. Havalimanından tırlara yüklenen binlerce parça malzeme 03.00’dan itibariyle yola çıktı. Atatürk Havalimanı’nın büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi.

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