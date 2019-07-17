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Atatürk Havalimanını işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
Atatürk Havalimanını işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:11
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