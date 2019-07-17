FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında hainlere ceza yağdı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 53 kişiye hapis cezası verildi.17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:47
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
10 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 43 kişi müebbet hapis cezası aldı.
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