FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında hainlere ceza yağdı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında 53 kişiye hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 kişi ağırlaştırılmış müebbet, 43 kişi müebbet hapis cezası aldı. Ayrıntılar Geliyor...

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