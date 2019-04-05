Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Saat 03.00’da Atatürk Havalimanı’nda başlayan "büyük göç" ile yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’na vardı. Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Atatürk Havalimanı’ndan yola çıkan ilk tırlar İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Saat 03.00’da Atatürk Havalimanı’nda başlayan "büyük göç" ile yola çıkan tırlar, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından İstanbul Havalimanı’na vardı.

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