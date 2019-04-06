Atatürk Havalimanı’ndan çıkan araçlar konvoylar halinde İstanbul Havalimanı’na gidiyor Atatürk Havalimanı’ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı’na gitmeye devam ediyor.

Atatürk Havalimanı’ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoylar İstanbul Havalimanı’na gitmeye devam ediyor. Görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na büyük göçü, konvoylarla sürüyor. Atatürk Havalimanı’ndan binlerce parça malzemeyle yüklenen araçlar konvoy halinde İstanbul Havalimanı’na gidiyor. Atatürk Havalimanı’ndan görevlilerin denetiminde gruplar halinde çıkan araç konvoyu Basın Ekspres yolunu kullanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.