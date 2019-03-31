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Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu

Dış Hatlar Terminali pasaport kontrol noktalarındaki yolcu yoğunluğu, alınan önlemlerle azalmaya başladı

31 Mart 2019 Pazar 16:13
Atatürk Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki yolcu yoğunluğu, yapılan çalışmalar sayesinde normale döndü.

Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı havalimanında, pasaport noktalarında meydana gelen yoğunluk, alınan önlemlerle beraber öğleden itibaren azalmaya başladı.

Sabahtan bu yana aralıksız mesai yapan emniyet görevlilerinin çalışmaları sonucu yolcular herhangi bir mağduriyet yaşamadan pasaport kontrollerinin ardından uçaklara yönlendirildi.

Türk Hava Yollarının, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletlerini ücretsiz değiştirmesi sonucu herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:13
  1. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
  2. Pasaport noktaları
  3. Türk Hava Yolları

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