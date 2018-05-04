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Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinin darbe davasında karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nı işgal eden darbeci askerlere yardımcı oldukları iddiasıyla yargılanan 3 özel güvenlik görevlisi ile 10 polis üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:44
Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinin darbe davasında karar açıklandı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Oğuzhan Ünver, Ömer Faruk Uçar, Salih Uçkan, Muharrem Günay, Ahmet Metin, Okan Sis, İbrahim Kağan Yaşamış, İsmail Uğuz, Murat Bayhan, Hakan Çelen, Ali Bodur, Erdal Firinci ve Doğan Erol ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında ''anayasayı ihlal'', ''hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına yardım etmek'' ve ayrıca iki sanık hakkında da ''terör örgütüne üye olmak'' suçlarından dava açıldığını anımsatarak, sanıkların atılı suçları işledikleri sabit olmadığından beraatlerine hükmetti. Heyet, sanıklara karar kesinleştikten sonra ağır ceza mahkemelerine başvurarak, her türlü zararlarının devletten isteyebilecekleri hususunun ihtarına da karar verdi.

Bir önceki celse cumhuriyet savcısınca davaya sunulan mütalaada, tüm sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "anayasayı ihlal" ile "hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına yardım etmek" suçundan iddianame hazırlandığı belirtilmişti.

Tüm sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıkların ayrıca TCK'nın 223/3 maddesinde düzenlenen "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 3 yıl 8 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mütalaada, sanıklardan Muharrem Günay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:44
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