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Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk oluştu

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:16
Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yılbaşı tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluk meydana geldi.

Yılbaşı tatilinin başlamasının ardından bu sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başlayan yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini yaptı.

Pasaport kontrollerinin ardından yolcular, dış hatlar gümrüklü salona geçti.

Yılbaşı tatili nedeniyle farklı ülkelere gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen transit yolcuların bulunduğu gümrüklü alanda yoğunluk oluştu.

Yerli ve yabancı yolcuların buradaki mağazalardan alışveriş yapması nedeniyle kasa önlerinde sıra meydana geldi.

Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları restoranlar ile bankların bulunduğu alanda bekledi.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:16
  1. Atatürk Havalimanı
  2. Gümrüklü alan
  3. transit yolcu
  4. Yılbaşı tatili
  5. yoğunluk

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