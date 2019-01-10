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Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

Bandırma'dan gelen askeri nakliye uçağının piste inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle hava trafiğinde yoğunluk oluştu- Uçağın pisten kaldırılmasının ardından, hava trafiği normale döndü

10 Ocak 2019 Perşembe 20:50
Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, askeri nakliye uçağının piste inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Atatürk Havalimanı'na gelen askeri nakliye uçağının inişi sırasında lastiği patladı. Uçak, bu nedenle pistin ortasında durdu.

Uçaktaki yüklerin boşaltılması sırasında pist, hava trafiğine kapatıldı. Havalimanındaki iniş ve kalkışlar, diğer pistten kontrollü olarak yapıldı.

İçindeki yüklerin boşaltılmasının ardından, askeri uçak pisten kaldırıldı. Çalışmalar sırasında yoğunluk meydana gelen hava trafiği daha sonra normale döndü.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:50
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