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Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

24 Mart 2019 Pazar 10:51
Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

Narkotik Şube ekipleri, yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen yolcunun bagajına gizlenmiş piyasa değeri 400 bin lira olan 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Mart günü Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yurtdışına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen V.C. (30) isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda, valizin taban kısmına gizlenmiş şekilde piyasa değeri 400 bin lira olan ve 2 kilo 264 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Zanlı V.C. ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İran uyruklu M.J. (27) de gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:51
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