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Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, Brezilya’dan gelen bir Türk yolcunun üzerinde yaptığı aramada bel ve bacaklarında korse şeklindeki bantla sarılmış piyasa değeri yaklaşık 1.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:46
Atatürk Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, Brezilya’dan gelen bir Türk yolcunun üzerinde yaptığı aramada bel ve bacaklarında korse şeklindeki bantla sarılmış piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 5 kilo 619 gram kokain ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat’ta Brezilya’nın Sao Paulo kentinden havayolu ile İstanbul’a gelen Almanya’da yaşayan B.A. adlı gurbetçi yolcunun durumundan şüphelenerek inceleme yaptı. Şüpheli yolcuyu durduran ekipler, bel ve bacaklarını korse şeklindeki bantla sardığını tespit etti. Şüphelinin bel ve bacaklarındaki korseyi keserek içindeki torbaları çıkaran ekipler, piyasa değeri 1.5milyon lirayı bulan 5 kilo 619 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesi tamamlandıktan sonra 22 Şubat’ta adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:46
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