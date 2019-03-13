Atatürk Havalimanı'nda taşınma hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması ardından yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için terminal çevresindeki bazı bölümlere tel örgü çekti.

İstanbul Havalimanı'na taşınmaya 5 Nisan'da başlanacağının açıklanmasının ardından harekete geçen DHMİ, ticari uçuşlara kapanacak Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir hırsızlık ya da olumsuz durum yaşanmaması için önlemlerini alıyor.

Bu kapsamda, havalimanının VİP Salonu'na giden yolun da bulunduğu alana, metro durağının çevresine ve Dış Hatlar Terminali'nin yan tarafına tel örgüler konuldu. Bazı alanlara ise sadece direk dikildiği görüldü. Taşınmanın ardından terminallere ve havalimanı çevresine girişlerin kontrollü olarak belirli kapılardan yapılacağı öğrenildi.