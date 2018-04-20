Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket!

Atatürk Havalimanı Hazerfan Ahmet Çelebi Camii bahçesinde yeşil alan içindeki bir çantayı gören vatandaşlar polisi haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerken bomba imha ekipleri de çalışma başlattı. Cuma namazı için gelen vatandaşları uyaran polis çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içinden battaniye ve kişisel eşyalar çıktı.