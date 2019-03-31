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Atatürk Havalimanı’nda polisin sıkı çalışması kuyrukları bitirdi

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi.

31 Mart 2019 Pazar 16:14
Atatürk Havalimanı’nda polisin sıkı çalışması kuyrukları bitirdi

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi.


İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan’dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Yaşanan yoğunluğa 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki polislerin bir kısmının seçim merkezlerinde görevlendirilmesi eklenince pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Pasaport kontuarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı.



Yolcular uçağı kaçırmasın diye yemek yemediler


Atatürk Havalimanı’nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yoğun ve başarılı çalışmaları ile eritildi. Yolcuların uçağını kaçırmaması için ofislerde görev yapan polisleri pasaport bankolarında çalıştıran yetkililer, yolcuları uçaklara yetiştirdi. Saat 15.00 sıralarında pasaport kuyruğunun bitmesinin ardından sabahtan beri mola yapmadan çalışan polis memurları ancak yemek yiyebildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:14
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