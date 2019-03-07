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Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

İniş pistine bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı- DHMİ ekiplerinin köpeği bölgeden uzaklaştırmasının ardından hava trafiği normale döndü

07 Mart 2019 Perşembe 13:38
Atatürk Havalimanı'nda piste köpek girdi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.


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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:38
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