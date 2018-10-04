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Nefes kesen tatbikat! Özel Harekat polisleri uçağa böyle girdi

Vatan müdafasında etkin bir rol üstlenen Özel Harekat polisleri, Atatürk Havalimanı apronunda nefes kesen bir rehine kurtarma operasyonuna gerçekleştirdi. Özel harekatçıların olası bir uçak kaçırma vakasına karşı gerçekleştirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

04 Ekim 2018 Perşembe 12:04

Atatürk Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu uçağında rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Aylar süren zorlu eğitimlerin ardından her biri alanında uzmanlaşarak emniyet gücünün önemli bir parçası haline gelen Özel Harekat polisleri, bu kez Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen bir rehine operasyonuna imza attı. Havalimanı apronununda Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir rehine kurtarma operasyonunda hava korsanlarına yönelik uygulanacak adımlar test edildi. Tatbikatın yapıldığı o anlar ise başka bir uçağın içerisinde bulunan bir yolcu tarafından kaydedildi.

Olası durumlara karşı uygulanacak adımlar test edildi

Tatbikatın kaydedildiği görüntülerde Özel Harekat polislerinin uçağın ön kapısında ve kanat üstlerindeki acil çıkış noktalarında hazır beklediği görülüyor. Operasyona başlama talimatının verildiği anda ise eş zamanlı olarak saniyeler içerisinde uçağın kapıları açılıp kabine girilerek, tehdit unsurları etkisiz hale getiriliyor. Böylece olası durumlara karşı uygulanacak adımlar test ediliyor

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 12:04
  1. Atatürk Havalimanı Özel Harekat Şube Müdürlüğü
  2. Boeing 737-800
  3. Türk Hava Yolları

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