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Uçağın tekeri patladı! Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda, askeri nakliye uçağının piste inişi sırasında lastiğinin patlaması nedeniyle yoğunluk meydana geldi.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:53
Uçağın tekeri patladı! Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Atatürk Havalimanı'na gelen askeri nakliye uçağının inişi sırasında lastiği patladı. Uçak, bu nedenle pistin ortasında durdu.

Uçaktaki yüklerin boşaltılması sırasında pist, hava trafiğine kapatıldı. Havalimanındaki iniş ve kalkışlar, diğer pistten kontrollü olarak yapıldı.

İçindeki yüklerin boşaltılmasının ardından, askeri uçak pisten kaldırıldı. Çalışmalar sırasında yoğunluk meydana gelen hava trafiği daha sonra normale döndü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:53
  1. Atatürk Havalimanı
  2. askeri nakliye uçağı
  3. Bandırma
  4. iniş ve kalkışlar
  5. askeri uçak

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