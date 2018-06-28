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Atatürk Havalimanında hareketli anlar! Polis müdahale etti

Tunuslu bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanında hareketli dakikalar yaşandı. Kaçak yollardan girdiği apronda körükte bulunan Katar Havayolları uçağının yanına gelen ve uçağın iniş takımlarına üzerine çıkan yolcu polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:38
Atatürk Havalimanında hareketli anlar! Polis müdahale etti

Tunuslu A.H, annesi ile birlikte ülkesine gitmek üzere Atatürk Havalimanına geldi. 28 yaşındaki Tunuslu yolcu daha sonra Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 705 bekleme sonuna gitti. Uçağın kalkışını bekleyen yolcu bir anda 703 nolu kapıyı zorla açarak aprona kaçtı. Aprona çıkan yolcu o sırada park alanında bulunan ve piste gitmeye hazırlanan Katar Havayolları'nın uçağının önüne geldi. A.H. burada uçağın iniş takımlarına kadar yaklaşarak birinin üzerine çıktı.

Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan yolcunun yapılan güvenlik aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Doha'ya gidecek QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da yaşanan olay nedeniyle uçağın ve yolcularının tekrar güvenlik kontrolünden geçmesini istedi. Göz altına alınan Tunuslu yolcu polise verdiği ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. A.H'nin panik atak hastası olduğu iddia edildi. 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:38
  1. Dış Hatlar Gidiş Terminali
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Tunus
  4. Katar Havayolları

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