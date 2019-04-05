Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma başladı. Havalimanı apronunda yüklenen araçlar 03.00 itibariyle İstanbul Havalimanı’na doğru yola çıktı. Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma başladı.

Atatürk Havalimanı’nda büyük taşınma başladı. Havalimanı apronunda yüklenen araçlar 03.00 itibariyle İstanbul Havalimanı’na doğru yola çıktı.

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