Atatürk Havalimanına nasıl gidilir? Metro, Marmaray Gebze Halkalı treni ile Atatürk Havalimanına nasıl giderim

251 vatan kahramanının şehit düştüğü 15 Temmuz FETÖ darbesinin yıl dönümünde, şehitlerimiz dualarla yadedilirken gazilerimiz ise minette anılmakta. 15 Temmuz kutlamalarının yapılacağı yerlerin başında İstanbul gelmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Atatürk Havalimanı'nda olacak. Peki Atatürk Havalimanında yapılacak olan 15 Temmuz törenlerine katılacak vatandaşlar Atatürk Havalimanına nasıl gidecek? Metro ile atatürk havalimanına nasıl gidilir? Halkalıdan atatürk havalimanına nasıl gidilir, marmaray ile atatürk havalimanına nasıl gidilir, Bayrampaşadan atatürk havalimanına nasıl gidilir, Bakırköyden atatürk havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı ulaşım gece, Üsküdardan atatürk havalimanına nasıl gidilir, Yeşilpınardan atatürk havalimanına nasıl gidilir?

Avrupa Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Arabayla Nasıl Gidilir?

Arabayla, İstanbul Avrupa tarafının merkezi sayabileceğimiz Beşiktaş’tan Atatürk Havalimanına arabayla gitmek yaklaşık trafiksiz bir saatte yaklaşık 40 dakika arası bir zaman alacaktır. Beşiktaş merkezden havalimanı 25 kilometre uzaklıkta.

Avrupa Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Metro İle Nasıl Gidilir?

Metroyla, Atatürk Havalimanı’na gitmek aslında trafiğe hiç girmemeniz için en güzel tercih. Bunun için Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu’nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı’da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı’da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Avrupa Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Otobüs İle Nasıl Gidilir?

Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Havabus Shuttle ile, gitmek isterseniz de belli noktalardan belli bir ücret karşılığı bu araçlara binip doğruca havalimanına gidebiliyorsunuz. Havabus Taksim kalkış noktası Divan Otel Karşısı, Point Otel önü, kişi başı fiyatı 12 TL; Havabus Yenikapı kalkış noktası ise Yenikapı İDO İskelesi 1. İskele önü, fiyatı da 6 TL . Yine saatleri için aşağıya link bırakıyoruz, durakları iki taraftan da olacak şekilde hizmet veriyor.

Anadolu Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Arabayla Nasıl Gidilir?

Arabayla, İstanbul Anadolu tarafının merkezi sayabileceğimiz Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na arabayla gitmek yaklaşık olarak trafiksiz bir saatte en az 1 saat zaman alacaktır. Kadıköy merkezden Atatürk Havalimanı, Avrasya tüneli ile yaklaşık 30 kilometre, 1 saat, köprüden geçerseniz de yolculuk 34 kilometre 1.30 saat kadar sürüyor.

Anadolu Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Metro, Metrobüs ve Marmaray İle Nasıl Gidilir?

Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na önce Marmaray’ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı’ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası’na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti. Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, “Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi.” diye konuştu.