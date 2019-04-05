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Atatürk Havalimanı’na hüzünlü veda

’Büyük Göç’ adı verilen taşınmanın ardından tüm ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nda taşınma heyecanının yanı sıra hüzün de hakim oldu.

05 Nisan 2019 Cuma 23:54
Atatürk Havalimanı’na hüzünlü veda

’Büyük Göç’ adı verilen taşınmanın ardından tüm ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nda taşınma heyecanının yanı sıra hüzün de hakim oldu. Atatürk Havalimanı’nın işletmecisi TAV, çalışanlarıyla vedalaştı. Bazı çalışanların ağladığı vedada TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, ”Biz gururumuzla hakikaten ’Elveda’ diyoruz" dedi.


Bugün saat 02.00’de İstanbul- Singapur uçuşunun ardından kapanacak olan Atatürk Havalimanı’nda taşınma heyecanının yanı sıra hüzün de hakim oldu. ’Büyük göç’ adı verilen taşınma işlemleri tüm hızıyla devam ederken Atatürk Havalimanı’nın işletmecisi TAV, çalışanları ile vedalaştı. Paris’ten Atatürk Havalimanı’na gelen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’i çalışanlar uçağın kapısında alkışlarla karşıladı.


Bazı çalışanların ağladığı karşılamada açıklama yapan Şener, "Çok duyguluyuz. Arkadaşları görüyorsunuz vardiyaları bitmiş halan buradalar. Yolcuya son ana kadar hizmet etme göreviyle uğraşıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Yani aslında kolay değil 20 yıldır buradayız. Burayı terk etmek kolay değil. Ama görev bu, biz son ana kadar buradayız. 3 tane görevimiz vardı. Birincisi İstanbul Havalimanı yapılana kadar burayı en iyi şekilde idare edebilmek. Son güne kadar bunu yaptık. Dün yolcularımız aynı güvenlikle, aynı uçuş güvenliği ile arkadaşlarımızın iş güvenliği en son güne en son dakikaya kadar geldik. Zannediyorum bir veya iki uçağımız kaldı. Onları da yolcu ettikten sonra bizim buradaki görevimiz bitiyor 2’inci görevimiz çok sevdiğimiz çalışanlarımız için onları işsiz bırakmamak için çalışmaktı. Bunu da arkadaşlarımız ile çok iyi planladık. 1’inci görevimiz burayı açık tutmaktı onu yaptık. 2’inci görevimizde çalışanlarımızın işsiz kalmasını engellemekti onu da yaptık. Onlarla helalleşmek kaldı onu da en iyi şekilde yapıyoruz” dedi.



"Biz gururumuzla hakikaten ’elveda’ diyoruz"


Şener sözlerine şöyle devam etti: "3’üncü olarak ta bir görevimiz daha vardı. O da taşınma. Biz gururumuzla hakikaten‘elveda’ diyoruz. Arkadaşlarımızı çok seviyorum. İnşallah onlarla aynı şirkette aynı çatı altında yollarımız kesişir. Bizim daha yönetecek çok havalimanımız var. Çok duygusal insan çok üzülüyor. İnşaatını yaptığımız günler aklımıza geliyor. Çalışanlarımız aklımıza geliyor. Bir ürünün marka olmasını sağlamak kolaydır. Ama bir şirketin marka olmasını sağlamak çok zordur. Biz bir şirketin marka olmasını sağladık.Biz şöyle diyoruz. Çalışanın mutlu olmadığı hiçbir şirketin müşterileri mutlu olmaz.”


Uçağın kapısında çalışanların alkışlarla karşıladığı Sani Şener’e bir fotoğraf hediye edildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:54
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