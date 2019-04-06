Atatürk Havalimanı’na halaylı veda

Atatürk Havalimanı’nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.

Atatürk Havalimanı’ndan gerçekleştirilen son uçuş THY’nin İstanbul - Singapur seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Atatürk Havalimanı’na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı’na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti.