Atatürk Havalimanı taşınma işlemleri devam ediyor
Atatürk Havalimanı’nda gece 03.05 Nisan 2019 Cuma 07:13
Atatürk Havalimanı’nda gece 03.00’da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.
İstanbul Havaalanı’na büyük taşınma gece 03.00’da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı’na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı’na götürülmek üzere yola çıktı.
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