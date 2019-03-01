Atatürk Evi ve Kocatepe’ye ziyaretçi akını
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.01 Mart 2019 Cuma 09:21
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Mihmandarlığını Rehber Yazar Habib Akalın’ın yaptığı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkına Türkiye’nin dört bir yanından turistler geliyor. Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık ve Tarihi Milli Parkı ziyaret eden ziyaretçiler burada tarihi önem taşıyan yerler hakkında bilgi ediniyor. Akabinde ise atalarımızın destan yazdığı tarih kokan yerler hakkında bilgi edinen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken bol bol fotoğraf çektiriyor.
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