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"Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:- "Bazıları diyor ki 'İmamoğlu projedir', evet ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim. Onur duyuyorum"

13 Haziran 2019 Perşembe 22:03
"Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim"

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bazıları diyor ki 'İmamoğlu projedir', evet ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim. Onur duyuyorum." dedi.

Bağcılar'da vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, belediye başkanlığını kazanması haline her kesime hizmet götüreceklerini belirterek "Ben İstanbul halkını eşitlemeye geldim" dedi.

Konuşmasında her kesimin adayı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Ben 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece iki ittifak partisi olan CHP ile İYİ Parti yok. Ben geçmişte AK Parti'ye oy vermiş hemşehrilerimden de oy istiyorum. Ben HDP'li hemşehrimden de oy istiyorum. Ben her seçmenden oy istiyorum. Çünkü ben insana hizmet edeceğim. Çünkü ben bu şehrin insanlarını ayırt etmeden mutfağınızdaki yangını söndürmeye geliyorum." diye konuştu:

Seçmenlere 23 Haziran'da sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bakınız biz milletin iradesine saygı duyuyoruz ama onlar İstanbul'la ilgili ne diyor? 'Vermem de vermem.' Kimin malını kime vermiyorsun? Demokrasiye yapılan haksızlığı, milletin iradesinin gasp edilişini hep beraber düzelteceğiz. 23 Haziran'a fazla vakit kalmadı. İstanbul'un geleceğine yardımcı olacaksınız. İstanbul'un bütün insanları olarak demokrasi sürecine yardımcı olacaksınız. Herkesten isteğim eşinizi, dostunuzu kontrol edin tatilden dönmüş mü? 23 Haziran'da sandıklarda görev alacağız. Hep beraber sandıktan okula, ilçe seçimden il seçime hatta YSK'ye kadar görev alacağız. Ben çılgınlar gibi çalışacağım, 24 saat çalışacağım, sizin için çok çalışacağım."

Bağcılar'daki programının ardından seçim otobüsüyle Esenler'e geçen İmamoğlu, "Bu şehirde yaşanan bütün eksiklikleri biliyoruz. Şu anki yönetim vatandaşlardan koptu. Üretemiyorlar. Kopya çekiyorlar. Kopya çekmeleri kötü bir şey değil, vatandaşı unutmuşlardı şimdi bizim sayemizde hatırladılar." dedi.

İstanbul'da servis esnafının plaka sorununa da değinen Ekrem İmamoğlu, "Servisçi esnafımıza ben plaka sözü vermiştim, tahdit sözü vermiştim, bugün benim yerime şu anda yapılan karar gereği, hukuksuz karar gereği vali vekalet ediyor. Bugün UKOME'de alınan kararla tahdit yoluna gidiliyor. Servisçilerin hakkını veren benim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, sözlerini, "Bazıları diyor ki 'İmamoğlu projedir', evet ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim. Onur duyuyorum." diye tamamladı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:03
  1. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. miting

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