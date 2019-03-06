Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’nda Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin’de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’na katıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin’de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde 87 üniversitenin iş birliğiyle 8 bölgesel kariyer fuarından ilki olan Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı, 5-6 Mart tarihlerinde Mersin’de düzenleniyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlar olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumları da kendilerini tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.

Önümüzdeki bölgesel kariyer fuarları, 8-9 Mart’ta Erzurum’da, 11-12 Mart’ta Trabzon’da, 14 Mart’ta İzmir’de, 19 Mart’ta Diyarbakır’da, 21-22 Mart’ta Antalya’da, 11-12 Nisan’da Gaziantep’ta ve 25-26 Nisan’da Konya’da düzenlenecek.

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