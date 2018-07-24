Atasoy Müftüoğlu kimdir? Atasoy Müftüoğlu'nun yazılarına son mu verildi?

Sosyal medyada İbrahim Karagül yönetimindeki Yeni Şafak, Atasoy Müftüoğlu’nun yazılarına son verildiği iddia edildi. Peki Atasoy Müftüoğlu kimdir?

1942’de Trabzon, Çaykara’da doğdu. Ankara, Polatlı’da ilkokula başladı, Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Ankara, Atatürk Lisesinde başlayan lise öğrenimini değişik illerdeki liselerde tamamladı. Bir süre vekil öğretmenlik yaptı. 1966 yılında ailesiyle birlikte Eskişehir’e taşındı. 1971 yılında Eskişehir’de Deneme adlı bir edebiyat dergisi yayınladı.

Büyük Doğu, Yeni İstiklal dergilerinde ve Yeni İstanbul gazetesinde çeşitli aralıklarla yazılar yazdı. 1969’dan itibaren zaman zaman Edebiyat dergisinde, 1976’dan itibaren de Mavera dergisinde yazdı. 1980’de Yeni Devir gazetesinde daha sonraları da Selam gazetesinde köşe yazıları yazdı. 1980’den itibaren İngiltere, İran, Pakistan, Hindistan, Almanya, İsviçre ve Fransa’da çeşitli uluslararası konferans, seminer, sohbet ve etkinliklere katıldı. Çalışmalarına hâlen Eskişehir’deki evinde devam etmekte, sık sık yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantı, seminer ve konferanslara katılıp konuşmalar yapmaktadır.

Eserleri

Firak (1978)

Vakti Kuşanmak (1982)

Furkan Günleri (1985)

Tevhidî Gerçekliğin Işığında (1986)

Rahmanın Ayetleri Karşısında (1988)

Vahyin Kılavuzluğu Altında (1988)

Bunca Tuğyan Bunca Issızlık (1989)

Söyleşiler (1989)

Göklerin ve Yerin Dili (1990)

Yeni Bir Tarih Şafağı (1992)

Bilinç Işıklarını Yakmak (1994)

İlahi Şiarları Özgürleştirmek (1997)

Ümmet Bilinci (1998)

Evrensel Vicdanın Sesi Olmak (1998)

Küresel Kuşatma ve Küresel İhtiraslar (2002)

Barbarlığa Dönüş (2004)

Düşsel Ufuklardan Gerçek Ufuklara (2005)

Onurumuzla Yaşamak Elimizdedir (2007)

Sözün Erimi (2008)

Yeni Bir Zamanı Başlatmak (2010)

Zamanın Sınavından Geçmek (2010)

Küresel Çağda Kaybolmak (2011)

Küresel Çağda Varolmak (2012)

Teslimiyetçilik Kader Değildir (2013)

Ağır Hasarlı Algılar (2014)

Varoluşsal Kaygılar (2014)

Varoluşsal Belirsizlikler (2015)

Putlarını Kıramayan Kabileler (2016)

Atasoy Mütfüoğlu kovuldu iddialarına Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya üzerinden bu tweeti attı: