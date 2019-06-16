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ATASEM’e, sınav ve belgelendirme yetkisi verildi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (ATASEM) ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

16 Haziran 2019 Pazar 11:09
ATASEM’e, sınav ve belgelendirme yetkisi verildi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (ATASEM) ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan’ı ve ekibini tebrik etti.


ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan ATASEM’in, inşaat sektöründe zorunlu mesleklerden olan “Ahşap Kalıpçı” ve “Betonarme Demircisi” mesleklerinde sınav yapma yetkisine sahip olarak sınav ve belgelendirme konusunda sağlam bir altyapı oluşturduğunu söyledi.


“ATASEM’in bundan sonraki hedefi sadece Erzurum’a değil, tüm bölgeye hitap edecek yeni zorunlu mesleklerde de sınav yapma yetkisine sahip olmaktır” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Turan, bu nedenle 2019 yılının sonuna doğru bölgenin ihtiyaç duyduğu bilişim, emlak ve ulaşım gibi sektörlerde kapsam genişletme çalışmalarının başlatılmasını planladıklarını dile getirerek yapılan bu çalışmalara gösterdiği katkı ve destekten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.


ATASEM’in sınav ve belgelendirme süreçlerinin yanı sıra özellikle Bilim ve Sanayi Bakanlığının önemsemiş olduğu “Geleceğin Meslekleri” kapsamında da ciddi adımlar attığını belirten ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan sözlerini şu şekilde tamamladı: “Son olarak Bilim ve Sanayi Bakanlığı, İŞKUR ve araştırma üniversiteleri iş birliğinde yürütülen bir projeye dâhil edilen ATASEM, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yeni nesil üniversite vizyonu doğrultusunda şehir-üniversite iş birliğini sağlamak üzere Erzurum gençlerini geleceğin mesleklerine hazırlamak için eğitim sürecini başlatmıştır.”


Rektör Çomaklı: “ATASEM, Hayat Boyu Öğrenme Çalışmalarında Öncü Bir Merkez”


ATASEM’in; tüm paydaşların katılımıyla doğru, kaliteli, güvenilir, en son eğitim metot ve teknolojilerini kullanarak belgelendirme hizmetlerini veren bir merkez olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sürekli Eğitim Merkezinin, üniversitemizdeki bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla üniversite öğrencilerine ve personeline, kamuya veya özel sektöre, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vererek, çeşitli alanlarda kurslar, seminerler, konferanslar, sınavlar ve benzeri etkinlikler düzenlediğini aktardı.


Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen sınav ve belgelendirme yapma yetkisinin oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Çomaklı, ATASEM’in her geçen gün daha da nitelikli bir merkez haline geldiğini ve verilen eğitimlerin de kalitesinin arttığını sözlerine ekledi.


Bireysel ya da kurumsal eğitim taleplerinde öncelikli olarak aranan bilgili ve deneyimli eğitmen kadrosunu bünyesinde barındıran, aynı zamanda hayat boyu öğrenme çalışmalarında öncü bir sürekli eğitim merkezi olan ATASEM’in başarısını sürdüreceğine inandığını ifade eden Çomaklı, yapılan çalışmalardan dolayı ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan ve ekibini tebrik etti.


ATASEM daha önce, Türkiye’nin akreditasyon ile ilgili tek mercii olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:09
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