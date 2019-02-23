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ATASEM, TÜRKAK’a akredite oldu

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Müdürü Prof.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
ATASEM, TÜRKAK’a akredite oldu

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan ve müdür yardımcıları Doç. Dr. Durdağı Akan ile Doç. Dr. Oğuzhan Sevim, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.


Bu kapsamda ATASEM Müdürü Prof. Dr. Lokman Turan, 20.02.2019 tarihi itibarıyla ATASEM Personel Belgelendirme Biriminin, Avrupa Birliği standartlarında Türkiye’nin tek akreditasyon kurumu olan Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite edildiğini belirterek bundan sonraki süreçte hedeflerinin en kısa zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmek olduğunu söyledi.


Örgün eğitimin yanında üniversite ile toplumu buluşturan bir diğer model olan Sürekli Eğitim Merkezlerinin günümüz eğitim sistemine sağladığı katkılara dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezlerde düzenlenen tüm eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme, belgelendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Sürekli Eğitim Merkezini daha aktif, daha yaygın ve daha kaliteli eğitim veren bir kurum haline getirmek için gereken tüm desteği sağladıklarını ifade etti.


Öncü ve güvenilir uygulamaları, alanında uzman ekibiyle belgelendirme hizmeti sunan ATASEM’in sayılı sürekli eğitim merkezlerinden biri olma hedefine emin adım ilerlediğini ve en kısa zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirileceğine de inandığını belirten Rektör Çomaklı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim ekibi ve personelini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:53
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