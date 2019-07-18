Ataşehir’de üç katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL (İHA) – Ataşehir’de üç katlı binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çatı alev alev yanarken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Örnek Mahallesi’nde yer alan Lalegül Sokak’ta zemini dükkan olarak kullanılan 3 katlı apartmanın çatısında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin tamamen sardığı çatıya merdivenlerle müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alırken bina içerisinde yaşayanlar kendi imkanlarıyla dumanların sardığı binadan çıktı. Bina içerisine oksijen tüpleri ile giren itfaiye erleri içeride mahsur kalan vatandaşın olmadığını duyurması üzerine çevredeki meraklı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay yerine tedbir amacıyla gelen sağlık ekipleri bina sakinlerinden bir kadının dumandan etkilenmesi üzerine ambulans içinde müdahale etti. Olay yerinde polisin geniş güvenlik önlemi almasına rağmen meraklı vatandaşlar bölgeden uzaklaşmadı.