Ataşehir’de Türkmenistan uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı

Ataşehir’de polis, şüphelendikleri şahsı durdurarak yaptıkları üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra yapıla çalışmalarda polis, olayla ilgili olarak üçü Türkmenistan uyruklu olan toplam 6 kişiyi daha yakaladı.Türkmenistan uyruklu şahısların evlerinde yapılan aramalarda eroin, metamfetamin, afyon sakızı gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir İnönü Mahallesinde geçtiğimiz hafta polis, şüphe üzerine durdurduğu Umut Ö. (27) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ardından şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı Adem E.(29), Gökhan Ç.(25) ve Hüsnü Yusuf Y.(31) isimli şahısları da aynı gün Kayışdağı Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde 0.2 ve 0.5 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmalarını yürüten polis, şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirledikleri Türkmenistan uyruklu Perhat A. (30) isimli şahsı da uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakaladı. Şahsın üst aramasında 18.5 gram eroin ile 120 lira para ele geçirildi. Daha sonra uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu olan Rahat B. (29) ile Maksat Geldi A. (34) de polis tarafından yakalandı. Şahısların evlerinde 270 gram eroin, 101 gram metamfetamin, 455 gram afyon sakızı, 39 adet uyuşturucu hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Umut Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmaktan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Hüsnü Yusuf Y. ile Gökhan Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adem E., Türkmenistan uyruklu Perhat A., Rahat B. Ve Maksat Geldi A. isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi.