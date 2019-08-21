Ataşehir'de su baskını! Canlarını son anda kurtardılar Meteorolojinin uyardığı sağanak yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Ataşehir'de yaşanan su baskını nedeniyle de bir aile mahsur kaldıkları zemin kattaki daireden canlarını zor kurtardılar.

İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı. İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

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