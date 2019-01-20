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Ataşehir'de silahlı saldırı

Taksi durağının önünde bekleyenlere ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı

20 Ocak 2019 Pazar 18:45
Ataşehir'de silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi Ertaç Sokağı'na otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, sokaktaki taksi durağı önünde bekleyenlere ateş etti.

Açılan ateş sonucu Onur U, Coşkun Ç. ve Ufuk P. yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

Yaralılardan Onur U. ile Coşkun Ç, çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye götürüldü. Ufuk P. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 18:45
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  2. silahlı saldırı
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