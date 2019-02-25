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Ataşehir’de öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’den aldığı 3 müşterisi tarafından öldürülen taksici Aziz Kahraman’ın cenaze namazı bugün Kartal’da kılındı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
Ataşehir’de öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’den aldığı 3 müşterisi tarafından öldürülen taksici Aziz Kahraman’ın cenaze namazı bugün Kartal’da kılındı. Kahraman’ın yakınları ve sevenleri cenazede gözyaşlarına boğuldu.


Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşmişti. 62 yaşındaki taksici Aziz Kahraman, Kadıköy Bostancı iskelesinden aldığı 3 müşterisiyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi’ne kadar gelmiş ve burada aracındaki müşteriler tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Taksici Aziz Kahraman’ın cenaze namazı bugün Kartal’daki Atalar Merkez Camisi’nde öğle namazını müteakiben kılındı. Cenazeye Kahraman’ın yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. 62 yaşındaki taksicinin cenazesinde sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.


Cenazede olayla ilgili konuşan İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "O sırada taksici emniyet kemeri takmıyor olsaydı aracın içindekiler tarafından tartaklanarak ölümüne sebep olmazdı. Bizim de içişleri bakanımızdan ricamız şehir içinde yolcu taşıyan taksici arkadaşlarımızın emniyet kemeri takma zorunluluğunu tekrar gözden geçirmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Kılınan namazın ardından cenaze Pendik’teki Yeni Şeyhli mezarlığına defnedildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
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